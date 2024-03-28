Руководителя татарстанской фирмы обвиняют в невыплате зарплат на почти полмиллиона рублей

В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 37-летний директор местной фирмы в 2023 году не выплатил троим рабочим зарплату на сумму, превышающую 426 тысяч рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. Дело уже направили на рассмотрение в суд.