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Руководителя татарстанской фирмы обвиняют в невыплате зарплат на почти полмиллиона рублей
В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 37-летний директор местной фирмы в 2023 году не выплатил троим рабочим зарплату на сумму, превышающую 426 тысяч рублей.
В отношении него возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. Дело уже направили на рассмотрение в суд.
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