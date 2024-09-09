Руководителя отдела «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тысяч за пропаганду педофилии

Руководитель отдела сервиса «Кинопоиск» Александр Дунаевский получил штраф по административной статье «Пропаганда педофилии». Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Соответствующее решение вынес мировой судья участка № 374 Таганского района.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.