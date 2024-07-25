Руководителя казанской стройфирмы уличили в уклонении от уплаты налогов на 138 млн рублей

В Республике Татарстан выявлен серьезный случай уклонения от уплаты налогов. Руководитель строительной компании ООО «Айр-Групп» подозревается в совершении крупного налогового преступления, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

По данным следствия, в период с 2020-го по 2022 год глава фирмы предоставил в налоговые органы декларации и документы, содержащие заведомо ложную информацию. В них были указаны фиктивные сведения о взаимоотношениях компании со 183 контрагентами.

Эти действия позволили подозреваемому уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 139 миллионов рублей.

Раскрытие этого преступления стало результатом слаженной работы нескольких правоохранительных и контролирующих органов. В расследовании приняли участие сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан, регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также Управления Федеральной налоговой службы.