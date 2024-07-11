Руководителя казанской стройфирмы обвиняют в уклонении от 108 миллионов рублей налогов

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя «Сигма-Стройсервис». По данным следствия, в период с 2018-го по 2020 год подозреваемый применял схему ухода от налогов, используя фиктивные сделки с 49 компаниями-контрагентами.

Предполагается, что директор вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации и другие документы. В результате этих действий компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму, превышающую 108 миллионов рублей.

Выявление противоправной деятельности стало результатом совместной работы нескольких ведомств. В расследовании участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.