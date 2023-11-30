Руководителя казанской компании «Олипм» будут судить за неуплату 39 млн рублей налогов

Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение против 45-летнего руководителя компании ТД «Олимп», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, с 2017-го по 2020-1 год он вносил в отчетную документацию заведомо ложные данные о финансовых операциях с контрагентами. Таким образом мужчина уклонился от уплаты 39 млн рублей налогов.

Свою вину фигурант не признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В процессе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого и его супруги на общую сумму более 56 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело направят в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.