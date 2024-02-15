Руководителя казанской фирмы будут судить за невыплату 380 тысяч рублей зарплаты

Руководитель казанской фирмы «Старт-Л» предстанет перед судом за невыплату зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, мужчина не заплатил за январь – май 2023 года зарплату четверым работникам. Сумма долга составила более 380 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.