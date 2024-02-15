Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Руководителя казанской фирмы будут судить за невыплату 380 тысяч рублей зарплаты
Руководитель казанской фирмы «Старт-Л» предстанет перед судом за невыплату зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следователей, мужчина не заплатил за январь – май 2023 года зарплату четверым работникам. Сумма долга составила более 380 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников