news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 16 ноября 2024 12:17

Руководителя фирмы в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты 26 млн налогов

Скопировать ссылку

В Татарстане руководителя фирмы «Вентастрой» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2020 по 2022 годы бизнесмен вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с 9 контрагентами. Это позволило руководителю фирмы уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 26 млн руб.

В настоящее время проводятся следственные действия.

#уклонение от налогов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100