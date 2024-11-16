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Руководителя фирмы в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты 26 млн налогов
В Татарстане руководителя фирмы «Вентастрой» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с 2020 по 2022 годы бизнесмен вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с 9 контрагентами. Это позволило руководителю фирмы уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 26 млн руб.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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