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Руководителя фирмы в Татарстане подозревают в налоговых махинациях на 60 млн
Директора фирмы в Татарстане подозревают в уклонении от налогов на 60 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По данным СУ СКР по республике, в 2020-2022 годы руководитель компании «Форс» вносил в налоговые документы ложные сведения о взаимоотшениях с 61 контрагентами. В результате, полагают следователи, он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 60 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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