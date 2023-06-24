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Происшествия 24 июня 2023 14:29

Руководителя фирмы из Алексеевска подозревают в невыплате 312 тысяч рублей зарплаты

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Руководителя фирмы из Алексеевска подозревают в невыплате зарплаты главному бухгалтеру, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с октября 2022 года до мая 2023 года он не выплатил 312 тысяч рублей зарплаты.

Руководитель фирмы подозревается в невыплате заработной платы

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#невыплата зарплаты
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