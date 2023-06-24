news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Руководителя фирмы из Алексеевска подозревают в невыплате 312 тысяч рублей зарплаты
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Руководителя фирмы из Алексеевска подозревают в невыплате зарплаты главному бухгалтеру, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с октября 2022 года до мая 2023 года он не выплатил 312 тысяч рублей зарплаты.
Руководитель фирмы подозревается в невыплате заработной платы
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2