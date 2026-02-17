news_header_top
Происшествия 17 февраля 2026 12:33

Руководителя авиакомпании в Кирове привлекли к ответственности за задержку рейса в Казань

Руководителя авиакомпании в Кирове привлекли к ответственности за крайне долгую задержку рейса в Казань.

По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, в ноябре 2025 года рейс из Кирова в Казань задержали на 10 часов. При этом три пассажира не были размещены в гостинице, как того требовал закон.

Начальника службы организации перевозок авиакомпании привлекли к административной ответственности за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов и сделали предупреждение.

