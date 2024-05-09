Руководительница пресс-службы ГКБ №16 Казани: Для деда война длилась неполных семь лет

Фото: страница Алены Параниной в соцсети «ВКонтакте»

Руководительница пресс-службы городской клинической больницы №16 Казани Алена Паранина рассказала в социальной сети «ВКонтакте» о дедушке-фронтовике и бабушке — труженице тыла. Таким образом она присоединилась к патриотической «Мой Герой — моя семья».

Григорий Петрович Бархат, бывший студентом Харьковского техникума связи, был призван в Красную армию еще до войны, в октябре 1939 года, когда ему было 19 лет. На фронт попал сразу же после начала Великой Отечественной, в июне 1941-го. Во время боев на Западной Украине командовал радиовзводом, а уже через год стал командиром радиороты в составе отдельного полка связи.

«Для моего дедули <...> война длилась неполных семь лет. Май 45-го он встретил в Маньчжурии, куда на Забайкальский фронт перебросили их войсковые части. Потом, после Великой Отечественной, была Советско-японская. Маньчжурия, Монголия, Китай, Япония», — перечислила Паранина.

Домой, в Харьков, Григорий Бархат вернулся в июле 1946-го. Поступил в Полтавский архитектурный институт, где и встретил будущую жену — Ларису Безобразову. Они поженились в ноябре 1949 года и прожили вместе более 50 лет.

Ларисе Петровне Безобразовой в 1941 году было всего 17 лет. Уроженка Полтавы, она оказалась в эвакуации в маленьком таежном городе Шарье вместе с родителями: туда вывезли завод, где работал ее отец.

«Собирались быстро, впопыхах, вещей брали по минимуму. Валенки не взяли. Зимой в школьных классах было так холодно, что замерзали чернила в чернильницах. В классе ребята по очереди давали ей свои валенки, потому что в тонких ботиночках ноги коченели насмерть», — поделилась жительница Казани деталями трудной жизни в эвакуации своей бабушки.

В Шарье девушка работала чертежницей в топографическом отряде, который делал карты для фронта. Потом вспоминала, что «от голода спасала тайга, а от цинги — крапива».

После возвращения в Полтаву Лариса Безобразова поступила в Полтавский педагогический институт, который позже окончила с отличием и всю жизнь потом проработала в школе — учителем математики и завучем.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.