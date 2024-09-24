Руководители ВСК в очередной раз вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» – 2024

В 2024 году пять руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга профессиональной репутации топ-менеджеров «Топ-1000 российских менеджеров», в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики. Проект создан Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «Коммерсантъ».

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, вошел в рейтинг высших руководителей бизнеса в страховании. Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора – среди лучших директоров по цифровой трансформации. Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами – в списке лучших коммерческих директоров в страховании. Алексей Чуб, старший вице-президент, руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом попал в рейтинг лучших директоров по отношениям с органами власти. А Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом – в число лучших директоров по персоналу.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты выявляют лучших управленцев страны за последний год, наиболее эффективных и профессиональных руководителей бизнеса и функциональных направлений в различных отраслях. Методология рейтинга построена на экспертных оценках и голосовании топ-менеджеров компаний.

«Страховой Дом ВСК – не только один из крупнейших по масштабу бизнеса страховщиков, но и один из самых динамичных в своем развитии: рост премий опережает среднерыночные показатели в несколько раз – например, в ДМС прирост портфеля за 6 мес. 2024г по ОСБУ составил +40%, а по имуществу ФЛ и ЮЛ - свыше 30%. Мы создаем одни из лучших страховых решений на рынке, системно инвестируем в технологии, обеспечивающие высокую скорость взаимодействия и простоту для клиентов и партнеров. И конечно этот успех — результат работы всей команды профессионалов компании, включая тех коллег, которые вошли в рэнкинг ТОП-1000 лучших менеджеров страны в своей категории. Благодарю бизнес-сообщество за высокие оценки менеджмента компании», - заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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