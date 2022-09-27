Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», совместного проекта Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсантъ». В рейтинге представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики.

Александр Тарновский, генеральный директор ВСК, вошел в рейтинг высших руководителей. Ольга Сорокина – лучшая среди директоров по цифровой трансформации в страховании, Максим Чернов среди лучших финансовых директоров, Вера Гезердава – лучшая среди коммерческих директоров в страховании, Степан Лысенко вошел в рейтинг ключевых директоров по персоналу отрасли, Алексей Чуб в списке Топ-50 лучших директоров по отношениям с органами власти.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты подводят итоги работы за год и выявляют лучших управленцев страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В основе методологии лежит принцип «лучшие выбирают лучших», который позволяет достичь максимально объективной оценки.

Список бизнес-лидеров формируется Ассоциацией менеджеров России (АМР) с использованием рейтинга цитируемости при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» и верифицируется членами Академии премии «Топ-1000». Функционеры, занимающие ведущие места в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров «Топ-1000 российских менеджеров».

«В рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" принимают участие крупнейшие российские компании. Высокие позиции наших управленцев отражают заслуженный уровень признания достижений всей профессиональной команды ВСК, её работоспособности и заряженности на результат. Сильные и мотивированные сотрудники большой команды ВСК позволяют руководителям расти и развиваться, выполнять все стратегические задачи и с позитивом смотреть в будущее. Сегодня мы уверенно входим в топ-5 компаний российской страховой отрасли и задаем тренды на рынке. Высокие оценки нашему бизнес-профилю ставят независимые аналитические агентства, которые отмечают высокое качество управления и услуг. Без сильной и уверенной команды невозможно добиться таких результатов, и я благодарен каждому сотруднику компании», – отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.