Руководство судебных приставов проводит выездные приемы граждан в районах Татарстана

Руководители ГУФССП России по Республике Татарстан проведут выездные приемы граждан в районах республики. Консультацию проведет начальник отдела ГУФССП России по РТ и заместитель руководителя ГУФССП России по РТ, заместитель главного судебного пристава РТ Андрей Михайлов.

Всего на ноябрь запланировано четыре выездных приема граждан, один из которых уже состоялся 14 ноября в Азнакаево.

Сегодня, 16 ноября, руководство управления проведет прием в Нижнекамске, по адресу: ул. Студенческая, дом 7. Жителей Нижнекамского района проконсультирует заместитель руководителя Главного управления Андрей Михайлов.

22 ноября обратиться за консультацией смогут жители Зеленодольского района. Прием проведет начальник отдела организации исполнительного производства Альберт Ибятуллин по адресу: ул. Чапаева, дом 1.

24 ноября заместитель руководителя Главного управления Андрей Михайлов проконсультирует жителей Аксубаевского района по адресу: ул. Ленина, дом 5.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(843)514-92-21, (843)514-92-02, а также же через социальные сети Главного управления в Telegram, ВКонтакте, Одноклассники с единым названием «ГУФСПП России по Республике Татарстан».