Руководители СМИ Татарстана встретились с делегацией Шанхайской объединенной медиагруппы

В здании «Татмедиа» состоялась встреча руководителей татарстанских СМИ с делегацией, представляющую Шанхайскую объединенную медиагруппу. Они обсудили перспективы сотрудничества, обменялись мнениями о развитии журналистике и рассказали о масштабных проектах.

«Нам очень интересно увидеть, как работают наши коллеги из Китая. Во многих вещах Россия тяготеет именно к китайской модели. Нам хочется больше узнать о подходах, которые вы применяете, выстраиваете работу и видите тенденции в медиасфере в вашей стране. А наша задача рассказать, что есть Республика Татарстан, открытая и активно развивающаяся», – обратился к гостям руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

По его словам, в Татарстане работают множество китайских компаний, которые комфортно себя чувствуют на территории республики, добавил он.

В свою очередь, вице-президент Шанхайской медиагруппы Ян Цзянь поблагодарил регион за теплый прием и призвал расширять информационные обмены между нашими странами.

«Нам нужно развивать информационные обмены между Китаем и Россией, чтобы лучше понимать культуру друг друга. Мое поколение довольно глубоко погружена в эти вопросы, а вот молодые люди уже мало что знают о России», – заявил гость из Китая.

По его словам, площадкой для размещения таких материалов, должен стать интернет. Для россиян нужно создавать контент на русском языке про Китай, а для китайцев – контент на китайском языке про Россию. Это позволит народам лучше понять культуру и историю друг друга и в некоторой степени преодолеть языковой барьер.

АО «Татмедиа» готово обмениваться тематическим контентом с Шайнхайской медиагруппой, сообщил генеральный директор акционерного общества Шамиль Садыков.

«Наш медиахолдинг объединяет более 200 СМИ. Если история, культура татар будет интересна, то мы готовы обмениваться контентом, найти новые форматы сотрудничества и по более узким темам», – сказал он.

Информационные обмены между Китаем и Татарстаном продолжаются уже несколько лет. В частности, журналистские группы из республики неоднократно посещали разные провинции Поднебесной, а китайские корреспонденты посещали РТ. Последняя такая поездка была организована прошедшим летом и как раз охватывала Шанхай, подчеркнул главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

«Между нами и Китаем идет очень активное сотрудничество. Этому способствует форум РОСТКИ, который ежегодно проводится в Татарстане. В республике обучаются огромное количество китайских студентов, что также способствует информационному обмену», – добавил главный редактор.

Он особо выделил роль Генерального консульства КНР в Казани, которое активно участвует в организации информационных и культурных обменов между Татарстаном и Китаем.

России и КНР следует совместно обсуждать глобальную информационную повестку и следить за трендами в технологиях в медиасфере, поделился мнением генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

«Необходим многосторонний подход, предполагающий совместное обсуждение глобальной информационной повестки. Мне очень нравится акцент на практическую реализацию. Как говорил Конфуций, есть три вещи, которые уходят безвозвратно: время, слово и возможности. У нас нет времени, нам нужно быстрее говорить правильные слова и пользоваться всеми возможностями, что у нас есть», – заявил Аминов.