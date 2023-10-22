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Руководители школьных театральных кружков Казани прошли интенсив от преподавателя ГИТИСа
Сегодня в Казанском государственном институте культуры в рамках федерального проекта «Школьная классика» состоялась сдача экзамена для руководителей и педагогов школьных театральных кружков.
Представитель вахтанговской школы, выдающийся педагог, старший преподаватель ГИТИСа Олег Хрычев провёл интенсив в рамках программы создания школьных театров для казанских учителей, работающих в театральных кружках. Уникальная система московского педагога укладывает пятилетний курс основ режиссуры и четырехлетний курс актерского мастерства в 120 часов.
«Мне было предложено провести серию мастер-классов, и цель этой работы познакомить слушателей с основами актерского мастерства и с методикой преподавания в Щукинском училище. Важно, чтобы работая с детьми, преподаватели применяли профессиональный подход, и по итогу у детей было понимание элементарной терминологии. У всех есть какой-то преподавательский опыт, наша задача, чтобы они прочувствовали сцену и смогли зарядить своих учеников», — рассказал Олег Хрычев.
Участники курса продемонстрировали накопленный опыт в виде театральных этюдов. В оценке их работы принимали участие преподаватели Казанского института культуры, начальник отдела дополнительного образования детей Минобрнауки Республики Татарстан Айгуль Кашапова, а также представители фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» и другие эксперты.
«Мы очень счастливы, что попали на этот интенсив. Олег Алексеевич передал все своё мастерство, весь свой опыт, и мы очень ждем оценку нашей работы от преподавателей и, самое главное, от наших зрителей. Ведь оценку актеру всегда даёт зритель. У нас, конечно, есть волнение, без него не бывает у артиста, но совершенству нет предела, поэтому учиться нужно продолжать всегда», — поделилась преподаватель детской школы искусств Приволжского района Казани Монира Абокумова.
По словам Олега Хрычева, на занятиях педагоги на практике испытывали все те элементы актерской техники, которые в дальнейшем смогут передавать своим воспитанникам.
«Для меня важно, чтобы в своей работе руководители не просто указывали детям, что и как они должны делать на сцене, а научили их осмысленно существовать в своих образах», — ранее говорил он о своей методике работы.
Площадку для проведения мероприятия и помощь в реализации оказал Казанский государственный институт культуры.
«Наша задача — проработать проект так, чтобы в каждой школе региона был свой театр. Наш вуз к данному проекту присоединился в прошлом году, и мы отбираем педагогов, которые готовы работать с детьми в рамках дополнительного образования, и обучаем их основам актерского мастерства, — рассказала проректор КазГИКа Татьяна Леонтьева. — У преподавателя должен быть хороший кругозор, чтобы он мог быстро войти в процесс».
В завершение экзамена руководители и педагоги театральных кружков получили сертификаты о повышении квалификации федерального образца.
В Татарстане федеральная программа «Школьная классика» реализуется при поддержке Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи РТ, КазГИКа, Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».
Альбина Шафеева.
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