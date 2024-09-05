Руководители министерств и ведомств Татарстана вакцинировались против гриппа

Руководители министерств и ведомств Татарстана сегодня прошли вакцинацию против гриппа в АО «Татмедиа». Прививки сделали и журналисты филиалов медиахолдинга, в том числе — «Татар-информа». Для вакцинации медицинские работники использовали отечественный препарат «Ультрикс Квадри».

«Мы дети советского периода. В то время была проделана огромная профилактическая работа, мы понимали, что прививки нужны. И мы действительно не болели никакими инфекционными заболеваниями, если делали прививку. Поэтому я считаю, что прививка против гриппа необходима», — рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Она подчеркнула, что делает прививку против гриппа не первый год, и посоветовала всем вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий в случае заболевания.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов признался, что в прошлом году пропустил кампанию по вакцинации и серьезно переболел гриппом. «Это очень важная кампания, люди должны это понимать. Я каждый год стараюсь вакцинироваться и забыть про грипп», — заявил он.

Член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов убежден, что вакцинация — это самая эффективная мера по предотвращению заболевания. Он заверил, что все члены его семьи каждый год делают прививки против гриппа.

«Легче предотвратить, чем лечить. И конечно, лучше прививаться заранее, так как, чтобы вакцина заработала, нужно хотя бы три-четыре недели. И сейчас, перед подъемом сезонного заболевания, самое время вакцинироваться», — отметил доктор биологических наук.

Ежегодно проходит вакцинацию глава администрации Кировского и Московского районов Казани — врач по образованию Владимир Жаворонков. По его мнению, вакцинация — это прежде всего «собственная ответственность, забота о своем здоровье и [здоровье] членов своей семьи».

«Даже если не получится избежать самого заболевания, то точно получится избежать тяжелых форм. И грипп, и другие острые респираторные вирусные инфекции опасны не подъемом температуры в течение пяти дней, а осложнениями и последствиями. И фактически мы делаем вклад в собственное здоровье с точки зрения предупреждения последствий», — заметил он.

Прививки против гриппа также сделали руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов и другие должностные лица.