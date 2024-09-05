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Общество 5 сентября 2024 12:06

Руководители министерств и ведомств Татарстана вакцинировались против гриппа

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Руководители министерств и ведомств Татарстана сегодня прошли вакцинацию против гриппа в АО «Татмедиа». Прививки сделали и журналисты филиалов медиахолдинга, в том числе «Татар-информа». Для вакцинации медицинские работники использовали отечественный препарат «Ультрикс Квадри».

«Мы дети советского периода. В то время была проделана огромная профилактическая работа, мы понимали, что прививки нужны. И мы действительно не болели никакими инфекционными заболеваниями, если делали прививку. Поэтому я считаю, что прививка против гриппа необходима», рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Она подчеркнула, что делает прививку против гриппа не первый год, и посоветовала всем вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий в случае заболевания.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов признался, что в прошлом году пропустил кампанию по вакцинации и серьезно переболел гриппом. «Это очень важная кампания, люди должны это понимать. Я каждый год стараюсь вакцинироваться и забыть про грипп», заявил он.

Член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов убежден, что вакцинация это самая эффективная мера по предотвращению заболевания. Он заверил, что все члены его семьи каждый год делают прививки против гриппа.

«Легче предотвратить, чем лечить. И конечно, лучше прививаться заранее, так как, чтобы вакцина заработала, нужно хотя бы три-четыре недели. И сейчас, перед подъемом сезонного заболевания, самое время вакцинироваться», отметил доктор биологических наук.

Ежегодно проходит вакцинацию глава администрации Кировского и Московского районов Казани — врач по образованию Владимир Жаворонков. По его мнению, вакцинация это прежде всего «собственная ответственность, забота о своем здоровье и [здоровье] членов своей семьи».

«Даже если не получится избежать самого заболевания, то точно получится избежать тяжелых форм. И грипп, и другие острые респираторные вирусные инфекции опасны не подъемом температуры в течение пяти дней, а осложнениями и последствиями. И фактически мы делаем вклад в собственное здоровье с точки зрения предупреждения последствий», заметил он.

Прививки против гриппа также сделали руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов и другие должностные лица.

#вакцинация против гриппа #прививка от гриппа
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