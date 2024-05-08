Руководители медиаотрасли Татарстана почтили память журналистов — участников войны

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Руководители Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям и АО «Татмедиа» возложили цветы к монументу в память о журналистах и полиграфистах, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это дань уважения работникам нашей отрасли, которые не только освещали ход войны и героизм наших солдат, но и сами принимали непосредственное участие в боях. Главная роль [военного] журналиста — вдохновлять и рассказывать о подвигах своих боевых товарищей. Аура уважения, которая сформировалась вокруг победителей Великой Отечественной войны… В ее возникновении есть и заслуга журналистов», — заметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Память тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом, медиаменеджеры почтили возложением красных гвоздик и минутой молчания. В том числе перед героями, внесшими неоценимый вклад в Победу, склонили головы генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и генеральный директор филиала АО «Татмедиа» — ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Великой Отечественной войне принимали участие 118 татарстанских писателей и журналистов, более 30 из них сложили головы на полях сражений. Памятник журналистам и полиграфистам, защищавшим Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, был установлен к 65-й годощине победы, 9 мая 2010 года, по инициативе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям и издательства «Идел-Пресс».