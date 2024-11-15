Руководители липовой строительной фирмы предстанут перед судом за мошенничество

Два жителя Нижнекамска обманывали людей на деньги под видом строительства коттеджей.

38-летний нижнекамец выполнял роль фактического руководителя компании, а 30-летний – юридического директора.

За два года они обманули 12 жителей Татарстана на сумму более 42 миллионов рублей.

О компании люди узнавали из рекламы в мессенджерах. Застройщики гарантировали постройку дома площадью не менее ста квадратных метров за три месяца. Офисы фирмы располагались в Казани и Набережных Челнах.

Клиенты вносили полную стоимость постройки от 3-ех до 7-ми миллионов рублей. Однако к указанному сроку строительство даже не начиналось.

Когда возмущенные люди начинали требовать исполнения обязательств, обвиняемые создавали видимость строительных работ.

Например, заливали фундамент или ставили септик. После чего переставали выходить на связь.

Обманутые татарстанцы обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело, вчера Вахитовский райсуда Казани арестовал обоих мужчин.