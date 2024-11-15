news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 15 ноября 2024 18:26

Руководители липовой строительной фирмы предстанут перед судом за мошенничество

Скопировать ссылку

Два жителя Нижнекамска обманывали людей на деньги под видом строительства коттеджей.

38-летний нижнекамец выполнял роль фактического руководителя компании, а 30-летний – юридического директора.

За два года они обманули 12 жителей Татарстана на сумму более 42 миллионов рублей.

О компании люди узнавали из рекламы в мессенджерах. Застройщики гарантировали постройку дома площадью не менее ста квадратных метров за три месяца. Офисы фирмы располагались в Казани и Набережных Челнах.

Клиенты вносили полную стоимость постройки от 3-ех до 7-ми миллионов рублей. Однако к указанному сроку строительство даже не начиналось.

Когда возмущенные люди начинали требовать исполнения обязательств, обвиняемые создавали видимость строительных работ.

Например, заливали фундамент или ставили септик. После чего переставали выходить на связь.

Обманутые татарстанцы обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело, вчера Вахитовский райсуда Казани арестовал обоих мужчин.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100