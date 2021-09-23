Руководители лицея и школы Татарстана прошли в финал конкурса «Директор года России»

Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» Минпросвещения РФ. В финал конкурса прошли руководители двух школ Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Финалистами конкурса стали представители 21 региона. Среди них – два директора общеобразовательных учреждений Татарстана. Это директор Лицея Иннополис Надежда Сулимова и директор Именьковской средней школы Лаишевского района Алия Шаймухаметова», – отметили в министерстве.

Всего в финале будут состязаться 30 конкурсантов, набравших максимальные баллы за портфолио и онлайн-тестирование. Испытания начнутся 5 октября в Московской области.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» направлен на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций.