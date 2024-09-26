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Руководители Конституционных советов регионов России посетили парламент Татарстана
Руководители Конституционных советов РТ Ильгиз Гилазов, Республики Башкортостан Хайдар Валеев и Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев сегодня посетили Госсовет, где встретились с парламентариями Татарстана. От имени Председателя Государственного Совета и депутатов парламента гостей поприветствовал зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов.
Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, председатели Конституционных советов ряда регионов страны с рабочей поездкой находятся в Казани, где принимают участие в работе третьего Казанского международного юридического форума, в секции «Конституционный контроль в субъектах Российской Федерации: опыт и перспективы».
Приветствуя руководителей Конституционных советов, Юрий Камалтынов рассказал о вновь избранном составе Госсовета седьмого созыва, о работе фракций, профильных комитетов и парламентских комиссий. Отдельно зампредседателя Государственного Совета остановился на вопросах подготовки к саммиту глав государств БРИКС, который состоится в Казани в октябре этого года.
«Мы в Татарстане одними из первых создали Конституционный совет, - подчеркнул Юрий Камалтынов, - и надеемся, что эта структура займет значимое место в правовой системе республики и страны, будет эффективна и значима для жителей Татарстана».
Председатель Конституционного совета Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев отметил, что опыт Татарстана интересен для других регионов страны.
«Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами», – сказал он.
Председатель Конституционного Совета Республики Башкортостан Хайдар Валеев поблагодарил депутатов Госсовета за эту встречу и отметил значимость сотрудничества между республиками.
Участие во встрече также приняли секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, председатель Верховного суда Республики Башкортостан Раиль Шайдуллин, члены Конституционного совета РТ.
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