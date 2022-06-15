Руководители казанского фонда и ведомств Афганистана обсудили развитие малой энергетики

Фото: ИА " Татар - информ"

В Кабуле состоялась встреча делегации казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России и глав министерств и ведомств Афганистана по вопросам развития малой энергетики в татарских провинциях.

«В эти дни проходят совместные встречи глав министерств и ведомств Афганистана, руководства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России и генерального директора Управляющей компании "КЭР-Холдинг" Хамиса Махянова. Особое внимание уделяется развитию энергетики в татарских провинциях. Ведь во многих наших провинциях до сих пор нет электричества», – рассказал «Татар-информу» глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

В условиях, когда во многих провинциях Афганистана из-за боевых действий регулярно выходят из строя линии электропередачи, малая энергетика, с ее компактными и мобильными генераторными блоками, которые могут работать независимо от централизованных сетей становится практически единственным спасением.

«Состоялось предметное обсуждение инвестиционных проектов на встречах с главами министерства энергетики и водного хозяйства Афганистана, государственной энергетической компанией "Да Афганистан Брешна". Мы должны максимально в короткие сроки решить вопрос со стабильной поставкой электричества в провинциях Афганистана. Электроэнергия - основа жизни и развития производств, а соответственно появление новых рабочих мест в провинциях, которых так не хватает», - пояснил участник встречи генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого есть в Кабуле, Рустам Хабибуллин.