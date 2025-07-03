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На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 14:56

Руководители ФФККР Сихарулидзе и Коган участвуют в конгрессе ISU в Лозанне

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Руководители ФФККР Сихарулидзе и Коган участвуют в конгрессе ISU в Лозанне
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе и гендиректор федерации Александр Коган присутствуют на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в швейцарской Лозанне.

Это первое мероприятие, когда российские функционеры принимают непосредственное участие на конгрессе ISU с 2022 года.

Напомним, в марте 2022 года ISU отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях и прокатах. Однако в 2025 году ISU принял решение допустить по одному одиночнику и паре на отборочные соревнования к Олимпиаде 2026, которые пройдут в сентябре в Пекине.

#фигурное катание
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