Руководители «Движения первых» в муниципалитетах РТ станут помощниками глав районов

Руководители «Движения первых» в муниципалитетах Татарстана получат статус помощников глав районов. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раис РТ, руководитель Татарстанского отделения организации Тимур Сулейманов.

«Руководители движения получат статус помощников глав района на общественных началах. Я думаю, что это даст хороший дополнительный инструмент для работы», — пояснил собеседник агентства.

Сулейманов подчеркнул, что будет настаивать, чтобы штабы муниципальных отделений располагались не в исполкомах района, а в интересующих молодежь местах, таких как подростковые клубы, молодежные центры, центры детского творчества и другие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартовало обучение будущих руководителей «Движения первых» в муниципальных районах Татарстана.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший министр молодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.