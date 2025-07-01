Руководители Академий наук Татарстана и Афганистана пообщались по видеосвязи

Фото: Академии наук Республики Татарстан

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в режиме видеоконференцсвязи встретился с президентом Академии наук Исламского Эмирата Афганистан Фаридуддином Махмудом. Встреча прошла при поддержке Благотворительного патриотического фонда мусульман России и Российского делового центра Афганистана.

В ходе разговора обсуждались перспективы развития двустороннего научного сотрудничества в соответствии с соглашением, подписанным в 2021 году.

«На встрече афганская сторона отдельно остановилась на теме поддержки развития национальной культуры и языка татар Афганистана. На сегодня Совет татар Афганистана объединяет более 3 млн афганских татар. В здании Академии наук Афганистана более трех лет работает музей культуры татар Афганистана. В северных провинциях Афганистана, в местах проживания татар, в школах преподается татарский язык», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России, руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Эта работа ведётся нашим представительством Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Афганистане при поддержке Российского делового центра Афганистана. Также специалисты нашего фонда занимаются изучением древних рукописей в свете болгарской и татарской тематики», – уточнил собеседник агентства.

По итогам встречи стороны договорились о совместных научно-исследовательских проектах, участии в научных конференциях и конгрессно-выставочных мероприятиях.