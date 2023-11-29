Руководители 13 частных школ в Татарстане привлечены к административной ответственности

Минобрнауки РТ совместно с прокуратурой в этом году проверило 29 частных школ республики. В результате руководители 13 организаций привлечены к административной ответственности. Шести из них назначен штраф, остальным – вынесены представления. Об этом стало известно сегодня на заседании коллегии министерства, посвященном противодействию коррупции.

«В республике две-три частные школы показывают хорошие результаты по ЕГЭ и ОГЭ, честно работают. Я никаких претензий не имею к частным школам, если они работают на законном основании, имеют лицензии, прекрасно проводят занятия и показывают высокие результаты. А если открываются без лицензии где-нибудь в подвальных помещениях, на первых этажах домов, и еще на них поступают жалобы – это уже никуда не годится», – заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

За девять месяцев этого года в Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ поступило 1773 обращения граждан, в том числе 79 жалоб на коррупцию. В прошлом году было 1669 обращений, из них 178 жалоб коррупционной направленности.