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Официальная хроника
18 апреля 2022  08:37
Эльза Кузнецова

Руководителем нижнекамского отдела ФСБ назначен Семен Гаврилов

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Руководителем нижнекамского отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Татарстан назначен Семен Гаврилов. Нового начальника представил глава исполкома Рамиль Муллин.

«В структуре человек известный. С 2007 года по 2016-й работал в ФСБ, курировал Нефтехимический комплекс. В 2016 году был переведён начальником отдела ФСБ в Бугульму. С 2019 года работал заместителем начальника отдела», — сообщил спикер.

В зону ответственности Семена Гаврилова входит четыре зоны: Нижнекамск, Чистополь, Болгар, Нурлат и восемь районов — Нижнекамский, Чистопольский, Спасский, Нурлатский, Новошешминский, Алексеевский и Аксубаевский. 

«Для вас, Семен Михайлович, территории знакомы. В свете последних событий очень важно обеспечить безопасность. Желаю успехов в работе и успешной совместной деятельности с органами власти», — обратился Муллин к новоиспечённому начальнику Нижнекамского отдела ФСБ.

#нижнекамский район
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