Руководителем нижнекамского отдела ФСБ назначен Семен Гаврилов
Руководителем нижнекамского отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Татарстан назначен Семен Гаврилов. Нового начальника представил глава исполкома Рамиль Муллин.
«В структуре человек известный. С 2007 года по 2016-й работал в ФСБ, курировал Нефтехимический комплекс. В 2016 году был переведён начальником отдела ФСБ в Бугульму. С 2019 года работал заместителем начальника отдела», — сообщил спикер.
В зону ответственности Семена Гаврилова входит четыре зоны: Нижнекамск, Чистополь, Болгар, Нурлат и восемь районов — Нижнекамский, Чистопольский, Спасский, Нурлатский, Новошешминский, Алексеевский и Аксубаевский.
«Для вас, Семен Михайлович, территории знакомы. В свете последних событий очень важно обеспечить безопасность. Желаю успехов в работе и успешной совместной деятельности с органами власти», — обратился Муллин к новоиспечённому начальнику Нижнекамского отдела ФСБ.