Руководителем нижнекамского департамента ТПП Татарстана назначен Евгений Борисов

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Евгений Борисов назначен руководителем департамента Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан по Нижнекамскому району. На данную должность он заступил 1 декабря. Своим видением и задачами на новом посту Борисов поделился в социальных сетях.

«Я рад сообщить, что с 1 декабря 2023 был назначен на должность руководителя департамента, — написал он. — Мое главное желание и цель в этой новой роли — развивать и укреплять взаимодействие между бизнесом и властью».

Он выразил уверенность в том, что сотрудничество и партнерство между предпринимателями и государством — это ключевые факторы для успешного процветания района.

Торгово-промышленную палату он назвал уникальной организацией, которая объединяет предпринимателей и представителей власти с целью содействия развитию бизнеса и создания благоприятного инвестиционного климата.

«Я полон энтузиазма и решимости сделать всё возможное для развития и процветания бизнеса в Нижнекамском районе. Искренне верю, что только через взаимодействие и сотрудничество мы сможем достичь новых высот и успешно преодолеть любые вызовы», — поделился новый руководитель.

Ранее Борисов возглавлял отдел по сопровождению инвестиционных проектов исполкома Нижнекамска. В этой связи он продолжит работать над развитием индустриального парка Камских Полян.

«Это масштабный проект. Мне поставлена задача фактически создать этот парк с нуля. Создать новую концепцию, привлечь новых резидентов. План работы составлен. Идём только вперёд!» — сказал он.