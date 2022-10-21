news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
21 октября 2022  10:47
Эльза Кузнецова

Руководителем исполкома Менделеевского района назначен Роберт Искандаров

news_top_970_100

Руководителем исполкома Менделеевского района стал Роберт Искандаров. Такое решение было принято депутатами на сессии Совета района. 26 депутатов единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Конкурентом за пост руководителя исполкома выступил Виктор Япаев — директор Старогоришкинского дома культуры, однако он отказался от поста в пользу своего оппонента.

В качестве главы исполкома района Искандаров намерен сконцентрировать деятельность аппарата исполкома на оптимизации и модернизации инфраструктуры производства, сельскохозяйственного сектора, социальной сферы и ЖКХ; на увеличении поступлений в бюджет района за счет создания условий для развития малого и среднего бизнеса. 

«Считаю, это возможным с перспективой дальнейшего развития ТОСЭР и повышения деловой активности населения, на эффективном использовании внутреннего потенциала района и привлечении инвестиций», — отметил он во время выступления. 

Роберт Искандаров родился в 1991 году в Менделеевске. После окончания школы получил высшее образование в Санкт-Петербурге, после чего вернулся в родной район. До назначения на должность занимал пост руководителя аппарата Совета.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

#менделеевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100