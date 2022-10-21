Руководителем исполкома Менделеевского района назначен Роберт Искандаров

Руководителем исполкома Менделеевского района стал Роберт Искандаров. Такое решение было принято депутатами на сессии Совета района. 26 депутатов единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Конкурентом за пост руководителя исполкома выступил Виктор Япаев — директор Старогоришкинского дома культуры, однако он отказался от поста в пользу своего оппонента.

В качестве главы исполкома района Искандаров намерен сконцентрировать деятельность аппарата исполкома на оптимизации и модернизации инфраструктуры производства, сельскохозяйственного сектора, социальной сферы и ЖКХ; на увеличении поступлений в бюджет района за счет создания условий для развития малого и среднего бизнеса.

«Считаю, это возможным с перспективой дальнейшего развития ТОСЭР и повышения деловой активности населения, на эффективном использовании внутреннего потенциала района и привлечении инвестиций», — отметил он во время выступления.

Роберт Искандаров родился в 1991 году в Менделеевске. После окончания школы получил высшее образование в Санкт-Петербурге, после чего вернулся в родной район. До назначения на должность занимал пост руководителя аппарата Совета.