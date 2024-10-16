Руководителем исполкома Мамадышского района РТ стал Рашит Гарипов

Возглавлять исполнительный комитет Мамадышского района Татарстана с сегодняшнего дня будет Рашит Гарипов. До этого он 16 лет руководил исполкомом города Мамадыша. За кандидатуру Гарипова проголосовали депутаты на 35-м заседании Совета района. После голосования его пригласили в президиум для подписания контракта.

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов. Он поздравил руководителя с новой должностью и пожелал ему успехов.

«Я знаю, будет нелегко. За моей спиной почти 16 лет работы руководителем исполкома города. Город я хорошо знаю. Все эти годы у меня были прекрасные учителя. Они дали мне настоящие уроки жизни, трудолюбия и целеустремленности», — сказал новый глава райисполкома.

Рашиту Гарипову 52 года. Он родился в деревне Средний Шандер Мамадышского района ТАССР. В 1995 году окончил Камский политехнический институт, в 2013-м прошел профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 2007-м возглавил МУП «Управляющая компания Мамадышского района и города Мамадыш». После года работы в этой должности его назначили руководителем исполкома города, на этом посту он и трудился до сегодняшнего дня.