Руководителем исполкома Елабужского района РТ стала Эльмира Ахмадеева

Исполнительный комитет Елабужского района РТ возглавила Эльмира Ахмадеева. Эту информацию «Татар-инфому» подтвердили в пресс-службе муниципалитета.

«Сейчас основными задачами Эльмиры Равилевны станут благоустройство района и улучшение условий жизни елабужан», — рассказали агентству в районной администрации.

В начале сентября пост руководителя исполкома покинул Роман Исланов. Сейчас он занимает должность помощника главы Елабужского района. Эльмира Ахмадеева тогда была назначена исполняющей обязанности руководителя исполкома. Ранее она работала на должности руководителя аппарата Совета района.

С назначением на пост на 41-й сессии Совета района нового руководителя поздравил глава муниципального образования Рустем Нуриев. Он пожелал чиновнице успешной трудовой деятельности на благо жителей Елабужского района.