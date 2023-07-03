Руководителем филиала банка в Казани назначен Антон Фомин

С 1 июля этого года вице-президентом — управляющим филиалом Газпромбанка в Казани стал Антон Фомин. О его назначении сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Ранее Антон Фомин занимал должность заместителя управляющего банка по корпоративному бизнесу. Он работает в банке уже более десяти лет и обладает значительным опытом работы в банковской сфере.

Прежний руководитель казанского филиала Марат Мухаметшин продолжит работу в головном офисе банка, уточнили в пресс-службе.