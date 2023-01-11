Руководителем Центра стандартизации и метрологии Татарстана назначен Олег Ибрагимов

Центр стандартизации и метрологии Татарстана возглавил Олег Ибрагимов. Соответствующий приказ подписан​ руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антоном Шалаевым, сообщает пресс-служба ЦСМ.

Представитель руководителя Росстандарта в Приволжском федеральном округе Сергей Севницкий напомнил о вкладе бывшего руководителя ЦСМ Фарида Туктарова в развитие ведомства и выразил надежду на дальнейший рост.

«Хотел бы отметить тот неоценимый вклад, который внес Туктаров Фарид Хайдарович в развитие ЦСМ за десять лет своего руководства. Его мудрость и дальновидность позволили Центру стандартизации и метрологии Татарстана уверенно занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Уверен, что Олег Евгеньевич продолжит успешное развитие учреждения и расширит сферы его деятельности в части взаимодействия с инновационно-активными предприятиями», — заявил Севницкий.

​Олег Ибрагимов окончил радиотехнический факультет Казанского авиационного института. Свою трудовую деятельность начинал с инженера-конструктора на Казанском оптико-механическом заводе и ЦКБ «Фотон», руководил Республиканским центром информатизации при Кабинете министров РТ, занимал пост заместителя министра информатизации и связи Татарстана. С 2006 по 2022 год работал в Инновационно-производственном технопарке «Идея», с 2017 года являлся его руководителем.

«Уверен, что вместе с коллективом компетентных специалистов выполним все те амбициозные задачи, которые ставит перед нами руководство Росстандарта и Республики Татарстан», — заявил Олег Ибрагимов.