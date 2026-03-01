Руководителем «Боевого братства» Татарстана стал Вениамин Чубаренко

Фото: Татарстанское республиканское отделение «Боевого братства»

В Казани на базе офиса ДОСААФ РТ прошла конференция Татарстанского республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». По рекомендации предыдущего руководителя отделения – генерал-майора запаса Ивана Стогниева участники собрания единогласно избрали главой республиканского «Боевого братства» ветерана боевых действий, бывшего сотрудника МВД и участника операций на Северном Кавказе Вениамина Чубаренко.

В мероприятии приняли участие руководители и делегаты «Боевого братства» из муниципалитетов Республики Татарстан, ветераны и действующие участники специальной военной операции (находящиеся в отпуске), вдовы бойцов, погибших на СВО, представители республиканских патриотических и ветеранских организаций, в том числе – Союза общественных деятелей РТ, Союза ветеранов РТ и Содружества пограничников РТ, а также спортивной общественности и волонтерских движений.

В состав нового совета Татарстанского республиканского отделения «Боевого братства» вошли действующие руководители организации в муниципальных образованиях Татарстана.

Дополнительно в совет избраны члены организации с многолетним стажем: председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, член регионального совета «Движения первых» РТ Александр Даренков, руководитель волонтерской роты татарстанского «Боевого братства» Руслан Гайфутдинов, ветеран войны в Афганистане, подполковник запаса, имам-хатыб мечети имени Юсупова Тимур хазрат Ибрагимов и другие.

Решением совета организации его новым председателем стал Иван Стогниев.

«Иван Стогниев – настоящий боевой генерал, ветеран боевых действий в Йемене и Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, был в свое время военным комиссаром Татарстана и начальником Казанского гарнизона Центрального военного округа. В этом году ему исполняется 85 лет. Его авторитет в воинском братстве нашей республики очень высок и непререкаем», – рассказал журналисту «Татар-информа» Александр Даренков.

Собеседник агентства также отметил, что кандидатура нового руководителя «Боевого братства» РТ Вениамина Чубаренко утверждена федеральным руководством, в том числе председателем движения – Героем Советского Союза, генерал-полковником запаса Борисом Громовым.

Кроме того, участники конференции обсудили предстоящие планы: реабилитацию ветеранов боевых действий, их санаторно-курортное лечение, отправку помощи в зону спецоперации и патриотическую работу с молодежью.

В завершение мероприятия Александр Даренков вручил Ивану Стогниеву медаль «За заслуги перед обществом» I степени.

«Боевое братство» – это крупнейшее в России объединение ветеранов локальных войн и военных конфликтов. Всероссийская организация ветеранов создана в 1997 году. Бессменным лидером является Герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов. Организация объединяет ветеранов более чем 35 войн и конфликтов в 19 странах, включая участников кампаний в Афганистане, Чечне и Сирии, а также специальной военной операции. Почетными членами организации являются первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Раис РТ Рустам Минниханов.