Руководителем аппарата Совета Менделеевского района назначен Ришат Нафиков

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Руководителем аппарата Совета Менделеевского района стал 31-летний Ришат Нафиков, с 25 октября исполнявший обязанности руководителя аппарата. Нового начальника на деловом понедельнике представил глава муниципалитета Радмир Беляев.

Свою карьеру Ришат Нафиков начал в 2011 году с работы в одном из ресторанов Казани. В 2016-м стал главным специалистом отдела взаимодействия с организациями территории администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов.

Через год назначен главным специалистом отдела по поддержке и развитию предпринимательства Управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Автограда.

С того же 2017 года перешел на работу консультантом Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции РТ. Затем работал начальником Нижнекамского территориального органа Госалкогольинспекции РТ.

В 2022 году стал директором «ЭкоАгроПарка» в Нижнекамске, а затем главным специалистом отдела обеспечения информатизационными технологиями и защите информации Совета Менделеевского района РТ.

Глава района Радмир Беляев пожелал молодому руководителю успехов в работе.