Руководителем аппарата Совета Альметьевского района назначен Анузар Юнусов

С 1 ноября на должность руководителя аппарата Совета Альметьевского муниципального района назначен Анузар Юнусов, ранее занимавший пост управляющего делами исполнительного комитета района. Кадровые изменения в администрации озвучил глава района Тимур Нагуманов на общегородском совещании.

Нагуманов выразил уверенность в том, что новый руководитель применит свой управленческий опыт и знания для достижения новых высот в работе.

«Поздравляем Анузара Анваровича с новым назначением и желаем ему успехов на новой ответственной должности!» — пожелал Тимур Нагуманов.

Анузар Юнусов начал свой профессиональный путь в администрации города в 2019 году и за это время зарекомендовал себя как компетентный и ответственный специалист, способный эффективно решать поставленные задачи.

Кроме того, он активно занимается триатлоном, участвуя в различных соревнованиях и спартакиадах.

В 2015 — 2018 годах — координатор Совета по предпринимательству при Президенте РТ, Казань.

В 2018 — 2019 годах — секретарь руководителя, Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», Казань.

В 2019 — 2021 годах — помощник главы Альметьевского муниципального района, Альметьевск.

В 2021 — 2024 годах — управляющий делами исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.