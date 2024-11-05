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Руководителем аппарата Совета Альметьевского района назначен Анузар Юнусов
С 1 ноября на должность руководителя аппарата Совета Альметьевского муниципального района назначен Анузар Юнусов, ранее занимавший пост управляющего делами исполнительного комитета района. Кадровые изменения в администрации озвучил глава района Тимур Нагуманов на общегородском совещании.
Нагуманов выразил уверенность в том, что новый руководитель применит свой управленческий опыт и знания для достижения новых высот в работе.
«Поздравляем Анузара Анваровича с новым назначением и желаем ему успехов на новой ответственной должности!» — пожелал Тимур Нагуманов.
Анузар Юнусов начал свой профессиональный путь в администрации города в 2019 году и за это время зарекомендовал себя как компетентный и ответственный специалист, способный эффективно решать поставленные задачи.
Кроме того, он активно занимается триатлоном, участвуя в различных соревнованиях и спартакиадах.
В 2018 — 2019 годах — секретарь руководителя, Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», Казань.
В 2019 — 2021 годах — помощник главы Альметьевского муниципального района, Альметьевск.
В 2021 — 2024 годах — управляющий делами исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.
Фото предоставлены пресс-службой Альметьевского района РТ.
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