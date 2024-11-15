Руководителем Альметьевского отделения Союза писателей РТ стал Равиль Сабыр

Альметьевское отделение СП РТ

Сегодня, 15 ноября, в нефтеграде состоялось заседание Альметьевского отделения Союза писателей Татарстана. На нем председатель Союза, депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдулла представил вновь назначенного ответственного секретаря отделения Равиля Сабыра.

На нового руководителя возложена задача создания программы, призванной активизировать литературный процесс в юго-восточных районах республики.

«Равиль Сабыр отметил в этом году 50-летие, он уже опытный руководитель, не только талантливый писатель, но и хороший организатор. Уверен, он сможет развернуть масштабную деятельность отделения по всем направлениям. Тем более что есть договорённость с БФ „Татнефть“ о реализации совместной программы, а Равиль Сабыр имеет восьмилетний опыт работы в нефтяной кампании», — сказал Ркаил Зайдулла.

Новый руководитель Альметьевского отделения СП РТ видит свою первоочередную задачу в содействии развитию творчества молодых поэтов и писателей.

«В наше отделение входит 12 районов. Намерен их объездить, со всеми лично познакомиться, выслушать предложения. Во многих районах есть литературно-творческие объединения. Поэтому креативный потенциал у нефтяного региона огромный, ведь здесь живут творческие, одарённые люди. Как говорится, талантам нужно помогать! Будем стараться по мере возможности. Ну и, конечно, не будем забывать о писателях среднего и старшего возраста. Также в планах — увековечение литературного наследия тех писателей, которые, к сожалению, ушли в мир иной», — сказал Равиль Сабыр.

Альметьевское отделение СП РТ создано в 1963 году. В разные годы ответственными секретарями здесь работали такие известные писатели, как Адип Маликов, Гариф Ахунов, Равиль Файзуллин, Ахат Гаффар, Нур Ахмадиев и другие. С 2014 года отделением руководил Рафкать Шагеев.

Равиль Сабыр — член Союза писателей РТ с 2008 года, лауреат литературной премии им. Туфана Миннулина, награжден почетным знаком «За достижения в литературе». Он автор книг «Фәхрине үтереп ташладылар», «Ак әби», «Нельзя отключать солнце», по его пьесам поставлено свыше десятка спектаклей. В 2015-2024 гг. работал в ПАО «Татнефть» главным редактором газеты «Нефтяные вести», позднее начальником отдела корпоративных коммуникаций управления информационной политики.