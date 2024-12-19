Руководителей двух частных детсадов в Казани подозревают в мошенничестве с субсидиями

Прокуратура провела проверку в двух частных дошкольных образовательных учреждениях Казани и установила, что их руководство получало субсидии из бюджета за завышенные данные о количестве воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выявилось, что руководители учреждений передавали Министерству образования и науки РТ недостоверные сведения о числе воспитанников детского сада. В результате детсады получали субсидии якобы на покрытие расходов на зарплату сотрудников, покупку учебных материалов и игрушек. Деньги в последующем злоумышленники присваивали себе.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.