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Руководителей двух частных детсадов в Казани подозревают в мошенничестве с субсидиями
Прокуратура провела проверку в двух частных дошкольных образовательных учреждениях Казани и установила, что их руководство получало субсидии из бюджета за завышенные данные о количестве воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Выявилось, что руководители учреждений передавали Министерству образования и науки РТ недостоверные сведения о числе воспитанников детского сада. В результате детсады получали субсидии якобы на покрытие расходов на зарплату сотрудников, покупку учебных материалов и игрушек. Деньги в последующем злоумышленники присваивали себе.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
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