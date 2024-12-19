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Происшествия 19 декабря 2024 12:09

Руководителей двух частных детсадов в Казани подозревают в мошенничестве с субсидиями

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Прокуратура провела проверку в двух частных дошкольных образовательных учреждениях Казани и установила, что их руководство получало субсидии из бюджета за завышенные данные о количестве воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выявилось, что руководители учреждений передавали Министерству образования и науки РТ недостоверные сведения о числе воспитанников детского сада. В результате детсады получали субсидии якобы на покрытие расходов на зарплату сотрудников, покупку учебных материалов и игрушек. Деньги в последующем злоумышленники присваивали себе.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

#Детский сад #субсидии #Уголовное дело #Прокуратура
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