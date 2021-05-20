Руководитель «Юнармии» возглавил Союз ветеранов в Татарстане

В Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» сменился руководитель. Председателем избран руководитель Регионального военно-патриотического движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин. Ранее организацию возглавлял Ахат Юлашев.

VIII внеочередная конференция Союза ветеранов прошла в здании ДОСААФ РТ. С приветственным словом к участникам обратился руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Мероприятие состоялось при участии замруководителя Аппарата Президента РТ — руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александра Терентьева, заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой и других.

На конференции было рассмотрено заявление Ахата Юлашева об освобождении его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Также было поддержано его предложение о кандидатуре нового председателя.

Единогласно был избран Александр Бородин. Учитывая большие заслуги перед Отечеством, генерал-майор Ахат Юлашев избран председателем Координационного совета организации ветеранов РТ.



Александр Бородин родился 19 июля 1950 года в деревне Лесные Локотцы Становлянского района Липецкой области.

Окончил высшее Тульское артиллерийское училище, военную артиллерийскую академию, высшие академические курсы Генерального штаба ВС РФ.

В 1993–2006 годах возглавлял Казанское военное артиллерийское училище, с 2006-го — Казанское суворовское училище.

С марта 2017 года возглавил региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Татарстане.

Александр Бородин — кандидат технических наук, доцент. Заслуженный военный специалист Вооруженных Сил РФ. Награжден орденами Дружбы, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, почетной грамотой Республики Татарстан, Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан.