Руководитель оргштаба VK Fest: «Местные артисты – наравне с хедлайнерами»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

У Центра семьи «Казан» кипит подготовка к VK Fest: достраиваются площадки, бригады монтируют сцену, и сотни человек готовят пространство для грандиозного праздника. Сегодня на площадке предстоящего фестиваля руководитель организационного штаба VK Fest Александр Унешкин прокомментировал предстоящее событие, стартующее послезавтра: «Казань увидит не просто концерт, а нечто большее».

«VK Fest – это не только про музыку! Билеты, кстати, закончились уже сегодня!» – заявил глава оргштаба фестиваля Александр Унешкин.

«Это лайфстайл-фестиваль, где каждый может найти то, что ему интересно, и Казань в этом плане – особенный город. Здесь впервые за пределами Москвы и Петербурга развернется полноценная вторая музыкальная сцена. На ней будут выступать все местные артисты наравне с хедлайнерами большой сцены. Это значит, что татарские звезды получат такую же мощную площадку, как и главные приглашенные гости», – подчеркивает организатор.

Унешкин подметил, что на фестивале гостей ждут развлечения «любого характера»: «У нас здесь и огромная музыкальная сцена с крутым лайнапом, и лектории с прекрасными спикерами, которые расскажут о самых разных темах. И это не просто слова: программа действительно охватывает все, что может быть интересно жителям Казани», – сказал он.

По его словам, создание такого масштабного события – труд сотен людей и почти год подготовки.

«Подготовка к фестивалю начинается практически за год, сразу по окончании предыдущего VK Fest. Монтаж у Центра семьи «Казан» кипит уже полторы недели из-за огромных объемов. Часть оборудования – эксклюзив. То оборудование, которое мы используем, – не только местное, некоторое привозится из Москвы и Санкт-Петербурга», – подчеркнул в разговоре с журналистами Унешкин.

Как отметил организатор, главной гордостью фестиваля в Казани является уникальная сцена.

«Сама сцена уникальна для каждого года! Концепция сцены VK Fest здесь, в Казани, выстроена на уникальном 3D-контенте. Вся сцена состоит из экранов, световых приборов и декораций, которые уникальным образом сочетаются друг с другом. Она является нашей гордостью, и мы уверены, что она привлечет внимание большого количества зрителей!» – отметил Унешкин

Организаторы фестиваля также сделали особый акцент на высоком уровне подготовки охраны и безопасности фестиваля в целом.

«Поскольку фестиваль у нас рассчитан на людей всех возрастов, то естественно, что на территории у нас не будут продаваться алкоголь и слабоалкогольные напитки, курение тоже будет полностью запрещено на территории мероприятий», – четко обозначил правила Унешкин.

Он рассказал, что для ярких воспоминаний создадут множество точек для памятных фотографий: «На VK Fest будет много точек, где можно будет сделать клевые селфи, сфотографироваться. Это и главная, и вторая музыкальная сцены, различные фотозоны и стенды наших участников», – уточнил руководитель штаба.

Уже в это воскресенье, 29 июня, Казань ждет не просто концерт, а настоящий праздник, созданный с размахом и вниманием к национальным деталям. Старт – в 14:00 у Центра семьи «Казан»