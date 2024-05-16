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Руководитель видеоагенства RUPTLY: Из Татарстана мы всегда ждём видео с Ураза-байрама
На KazanForum-2024 состоялась презентация видеоагентства RUPTLY. Руководитель компании в России и СНГ Индира Жарова рассказала о самых популярных видео на платформе, особенностях съемки первых лиц, принципах работы и сотрудничестве с Татарстаном.
«Мы решили выступить на KazanForum, чтобы люди узнали больше о нашем видеоагентстве, а также ищем новых партнеров. Может, кто-то хочет о себе заявить, занимается чем-то уникальным и интересным. Также мы готовы работать со СМИ. К примеру, если произошло значимое событие в Татарстане, они могут отправить нам видео, и это сразу станет видно на нашей витрине для иностранных средств массовой информации», — рассказала в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Жарова.
Во время презентации работы она показала примеры популярных видеороликов на разные темы, которые размещены на платформе. В частности, о розовых фламинго в Казахстане, Дарваза в Туркменистане, соревнованиях по национальным видам спорта и многое другое.
«Из Татарстана всегда популярны ролики с Ураза-байрам. Он проходит очень массово и красиво. Затем мы получаем видео с праздника из других городов и стран и соединяем в одно. Такие работы всегда набирают много просмотров», — сообщила Жарова.
Также видеоагентство занимается сопровождением первых лиц. В частности, сейчас сотрудники находятся в Китае, куда с рабочим визитом прибыл Президент России Владимир Путин.
«Мы — те люди, которые прямо на месте продюссируем картинку и распространяем ее по всему миру. Помимо официоза, который мы снимаем, несмотря на то, какие важные речи произносятся и решения принимают на саммитах, всегда важно замечать невербальные моменты, как лидеры друг с другом взаимодействуют. Мы давно подметили это и специально компилируем такие материалы и выкладываем на своей платформе. Это всегда очень интересно», — поделилась Индира Жарова.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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