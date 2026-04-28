Руководитель УФНС по РТ Сафиуллин награжден медалью Столыпина

Руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Татарстану Марат Сафиуллин удостоен медали Столыпина II степени. Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Глава татарстанских налоговиков награжден «за большой вклад в развитие системы налогового администрирования и многолетнюю добросовестную работу», сказано в тексте распоряжения.

Медаль П. А. Столыпина была учреждена в 2008 году, это ведомственная награда Правительства страны. Она названа в честь Председателя Совета министров Российской империи в 1906–1911 годах Петра Столыпина. Медаль вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.