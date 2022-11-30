Руководитель торгового отдела в fashion-ритейле Казани зарабатывает до 90 тыс. в месяц

Зарплатный максимум для руководителя торгового отдела в fashion-ритейле в Казани достигает 90 тыс. рублей в месяц, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Максимальную зарплату от 50 до 90 тыс. рублей предлагают в городе работникам с высшим образованием, опытом работы с широким ассортиментом товаров и заведующим торговым отделом в торговых объектах площадью более 10 тыс. кв. метров от двух лет», — отмечается в сообщении.

При этом средняя зарплата такого специалиста в Казани составляет 43 тыс. рублей. От 27 до 30 тыс. рублей в месяц работодатели готовы платить специалисту со средним профессиональным образованием, знанием закона «О защите прав потребителей», правил торговли, знанием «1С», Excel, первичной товаросопроводительной документации и опытом работы с товарными группами по профилю работодателя, которые трудились продавцами или товароведами от двух лет.

От 30 до 35 тыс. рублей предлагают заведующему торговым отделом с опытом руководящей работы в сфере продаж от одного года. От 35 до 50 тыс. рублей готовы платить специалистам с опытом работы заведующим торговым отделом от одного года.