Руководитель «Татмедиа» назвал тренды в медиапотреблении

Айдар Салимгараев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев перечислил на коллегии в IT-парке тренды в медиапотреблении.

Первый – изменение интереса к традиционным каналам получения информации. Топ каналов получения информации в республике такой: телевидение (45%), интернет-СМИ (44%), социальные сети (38%), мессенджеры (32%), ближайшее окружение (18%), печатные СМИ и радио – по 12% каждый, блогеры – 11%. По сравнению с 2023 годом доли немного изменились: у традиционных СМИ произошло снижение – телевидение (-7%), печатные СМИ и интернет (по −3% каждый). При этом рост приходится на социальные сети (+4%) и мессенджеры (+2%).

Второй тренд – уровень доверия к различным источникам новостей меняется. «Если говорить про Республику Татарстан, относительно большим доверием пользуются новости из таких источников, как ближайшее окружение, мессенджеры, эксперты, политологи, интернет-СМИ», – сообщил Салимгараев.

Третий тренд – развитие искусственного интеллекта, который становится вызовом для медиаотрасли.

«Мировые медиа хотят дальше экспериментировать с превращением текстов в видео, а также адаптацией текстов под предпочтения разных целевых групп. Это помогает оптимизировать трудовые процессы. Республиканские СМИ все чаще внедряют искусственный интеллект», – рассказал руководитель агентства.

Четвертый тренд – структура пользования интернетом изменилась. Если в 2022 году в Интернете больше всего следили за новостями (70% времени), то в 2024 году цель отслеживания новостей сместилась на второе место, потеряв 13%, а время для онлайн-покупок увеличилось на 11%. «В каком-то смысле маркетплейсы уже конкурируют за свободное время пользователя со СМИ», – заявил Салимгараев.