Руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил с Днем знаний учащихся села Актаныш

Фото: «Актаныш-информ»

День знаний в гуманитарной гимназии-интернате для одаренных детей в селе Актаныш прошел с участием руководителя Республиканского агентства печати и массовых коммуникаций «Татмедиа» Айдара Салимгараева. Он поздравил учащихся гимназии от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Мы ценим вклад каждого учителя в обучение и воспитание гармонично развитых личностей, ответственных за судьбу Отечества. Вашу особую роль подчеркивает проводимый в России Год педагога и наставника, объявленный указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — говорится в поздравлении.

Руководитель «Татмедиа» также вручил почетные грамоты и благодарственные письма учителям гимназии за их высокие достижения, сообщает «Актаныш-информ».

«День знаний — самый светлый праздник. В гимназии он прошел очень красиво. Мы также побывали внутри, посмотрели. Прекрасные современные классы, оборудование, созданы все возможности для учащихся. Желаем, чтобы дети ценили условия, созданные при поддержке руководства Республики Татарстан, и хорошо учились!», — сказал Айдар Салимгараев.

Глава Актанышского района Ленар Зарипов подчеркнул, что День знаний — праздник не только для школьников, но и для всех жителей.

«Для каждого из нас — это годы нашей юности, когда мы получали глубокие знания, у кого-то первая любовь случилась именно в школьные годы. Дорогие дети, старайтесь, учитесь, успехов вам! Яркая и полная новых открытий страна знаний открывает для вас двери!» — напутствовал Ленар Зарипов учащихся.

Директор гимназии Венера Хаева-Хамитьянова обратилась к учащимся с призывом быть патриотами республики, «болеть» за свою гимназию. Она также отметила большую роль родителей в этом деле.

«Только в понимающей и любящей семье ребенок растет счастливым и достигает больших результатов. Уважаемые родители, будьте с нами, с гимназией, будем едины. Поздравляю с Днем знаний!», — пожелала директор.

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