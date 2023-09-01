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Руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил с Днем знаний учащихся села Актаныш
День знаний в гуманитарной гимназии-интернате для одаренных детей в селе Актаныш прошел с участием руководителя Республиканского агентства печати и массовых коммуникаций «Татмедиа» Айдара Салимгараева. Он поздравил учащихся гимназии от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«Мы ценим вклад каждого учителя в обучение и воспитание гармонично развитых личностей, ответственных за судьбу Отечества. Вашу особую роль подчеркивает проводимый в России Год педагога и наставника, объявленный указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — говорится в поздравлении.
Руководитель «Татмедиа» также вручил почетные грамоты и благодарственные письма учителям гимназии за их высокие достижения, сообщает «Актаныш-информ».
«День знаний — самый светлый праздник. В гимназии он прошел очень красиво. Мы также побывали внутри, посмотрели. Прекрасные современные классы, оборудование, созданы все возможности для учащихся. Желаем, чтобы дети ценили условия, созданные при поддержке руководства Республики Татарстан, и хорошо учились!», — сказал Айдар Салимгараев.
Глава Актанышского района Ленар Зарипов подчеркнул, что День знаний — праздник не только для школьников, но и для всех жителей.
«Для каждого из нас — это годы нашей юности, когда мы получали глубокие знания, у кого-то первая любовь случилась именно в школьные годы. Дорогие дети, старайтесь, учитесь, успехов вам! Яркая и полная новых открытий страна знаний открывает для вас двери!» — напутствовал Ленар Зарипов учащихся.
Директор гимназии Венера Хаева-Хамитьянова обратилась к учащимся с призывом быть патриотами республики, «болеть» за свою гимназию. Она также отметила большую роль родителей в этом деле.
«Только в понимающей и любящей семье ребенок растет счастливым и достигает больших результатов. Уважаемые родители, будьте с нами, с гимназией, будем едины. Поздравляю с Днем знаний!», — пожелала директор.
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