Руководитель татарстанского штаба «Молодой Гвардии» отправился на форум в Сирию

Сегодня руководитель регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов в составе делегации Российской Федерации отправится в Сирию для участия в молодежном форуме, организованного при поддержке партии «Единая Россия».

В форуме, который будет проходить с 22 по 27 февраля, примут участие 50 представителей молодежи: 25 россиян и 25 сирийцев. В рамках образовательного интенсива состоится обмен опытом реализации молодежной политики между делегациями, будут проведены круглые столы для обсуждения молодежных инициатив, а также запустятся новые международные проекты.

Напомним, 20 февраля в Москве состоялся XI съезд Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», где был избран новый состав Координационного совета организации, куда вошел руководитель регионального штаба организации Руслан Шигабуддинов.

На съезде секретарь генсовета партии Андрей Турчак зачитал приветственный адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина. «За прошедшее время “Молодая Гвардия” заслужила высокий авторитет, зарекомендовала себя как реальная, действенная сила, способная добиваться решения важных, насущных для людей проблем, ключевых задач развития страны. Ваши патриотические, волонтерские, социальные, благотворительные проекты неизменно пользуются широкой общественной поддержкой, приносят ощутимые, конкретные результаты», – отметил глава государства.

Фото: пресс-служба регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»