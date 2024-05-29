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Руководитель татарстанского «Движения первых»: «Сәләт» — это семья и единство
В завершение сезона детских лагерей «Сәләт» с 5 по 9 августа пройдет смена «Алдынгылар биләр форум (Первые / Forward)» совместно с российской детско-молодежной организацией «Движение первых». В смене примут участие 800 детей-активистов. В рамках программы учащихся ждут мастер-классы от представителей различных общественных организаций и профессионалов из разных сфер. Об этом стало известно на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ».
«„Сәләт“ — это не просто лагерь, форум и проект, это по-настоящему семья, жизнь, единство! Воспитанники „Сәләта“ нигде не пропадают, они растут и достойно трудятся в разных сферах. Также „Сәләт“ — это площадка эффективных технологий. Оздоровительная кампания „Сәләтле җәй” тоже вносит весомый вклад в воспитание лидеров. В шестую смену будет организована детская дирекция. Также в сменах „Сәләт“ будет ощущаться дух соревнования, состязаний», — рассказал помощник Раиса РТ и руководитель Татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.
Он подчеркнул, что качество каждой смены обеспечивают люди. «Подготовленность вожатых, их прохождение или непрохождение через конкурс, программа лагеря и другие детали напрямую влияют на его качество», — заметил он.
Организаторы заверили, что «Сәләт» круглый год ведет работу по подготовке вожатых. Через школы подготовки руководителей разного уровня проходят более 700 специалистов.
Движение «Сәләт» было основано в 1994 году по инициативе энтузиастов из числа преподавателей Казанского государственного университета в Арске. Первый учебно-оздоровительный лагерь посетили 65 детей. За 30 лет «Сәләт» прошел путь до социально-педагогического комплекса, который привлекает к своим проектам более 25 тыс. одаренных детей и представителей молодежи из Республики Татарстан и свыше десяти других регионов Российской Федерации, а также из зарубежных стран.
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