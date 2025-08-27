news_header_top
Общество 27 августа 2025 20:58

Руководитель «Татарча фатирник» – Алина Сабитова из Уфы рассказала о работе организации

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

В Казани на пленарном заседании IX Всемирного форума татарской молодежи выступила делегат из Башкортостана, член президиума форума, руководитель татарской молодежной организации «Татарча фатирник» Алина Сабитова. Она рассказала о своем проекте.

«Мы работаем в Уфе довольно успешно. В многонациональной республике у нашей организации есть свое место. «Татарча фатирник» работает с 2016 года и ведет деятельность в области развития языка, культуры. Мы впервые в Уфе организовали татарский стендап. Наша организация открывает молодым татарам Башкортостана возможность участвовать в мероприятиях в других регионах», – заявила она.

Она также поблагодарила за поддержку Всемирный конгресс татар, руководство Всемирного форума татарской молодежи и подчеркнула, что в Уфе необходимо создать центр, чтобы у молодежи была возможность собираться вместе.

Алина Сабитова также заметила, что в этом году в Уфе прошел конкурс «Татар кызы», на следующий год планируется проведение конкурса «Татар егете».

IX Всемирный форум татарской молодежи состоялся в рамках форума «Милләт җыены», организованного Всемирным конгрессом татар. В мероприятии приняли участие около 400 делегатов, представляющих 68 регионов РФ и 27 зарубежных стран. Сегодня в IT-парке имени Башира Рамиева состоялось пленарное заседание форума, делегаты также общались в формате лекториев по направлениям «Медиа», «Цифровизация», «Культура», «Бизнес», «Образование» и «История».

Юлай Низаев

