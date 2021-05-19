Руководитель штаба ТКО рекомендовал своевременно вывозить мусор в Каравон и Сабантуй

В Татарстане руководители районных исполкомов и региональные операторы должны держать на контроле своевременность вывоза мусора, особенно в преддверии и в дни проведения народных праздников Каравон и Сабантуй. Об этом заявил сегодня руководитель штаба ТКО, председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на еженедельном совещании, посвященном рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО.

«Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи в Госкомитете РТ по тарифам. Его участники отметили улучшение ситуации с вывозом отходов в некоторых районах Татарстана. В частности, определенные улучшения произошли и в Лаишевском районе, где за неделю сократилось количество жалоб, поступающих в систему ГИС „Народный контроль“», — отмечает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

Согласно данным уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской, с 12 по 18 мая наибольшее количество обращений из-за несвоевременного вывоза мусора поступило от жителей Казани, Альметьевского, Лаишевского и Верхнеуслонского районов, а также Набережных Челнов.

Участники заседания также обратили внимание на важность проведения предназначенных для жителей Татарстана просветительских экологических мероприятий о грамотном обращении с отходами.