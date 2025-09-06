Руководитель службы по связям СИБУР Мартыненко рассказал о поддержке «Знакового места»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Этнокультурный фестиваль «Знаковое место» проводится сегодня на территории Казанского Кремля во дворе Присутственных мест. Главным организатором фестиваля стала компания RASKRASIMVSЁ при поддержке СИБУР. А руководитель службы по связям с государственными органами «СИБУР» по Республике Татарстан Станислав Мартыненко рассказал «Татар-информу» о поддержке фестиваля и значении подобных событий для нефтегазохимической компании.

Фестиваль «Знаковое место» компания «СИБУР» поддерживает в разных географиях России: Татарстан, Тюменская и Амурская области.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Мартыненко, СИБУР в последние 10 лет реализует свою программу социальных инвестиций «Формула хороших дел», которая работает по разным направлениям.

«Мы поддерживаем бюджетные организации в городах, где есть наша компания, но также есть и более масштабные, вот как, например, "Знаковое место" – это межрегиональный проект, который реализуется в нескольких географиях СИБУРа», – заявил Мартыненко.

Мартыненко также сообщил, что еще неизвестно, будет ли фестиваль «Знаковое место» проводится в 2026 году.

«Сейчас стартовал прием заявок на следующий год, все организации, которые желают, могут подать свою заявку, до конца года будет проведена оценка. Сейчас я не могу сказать, будет ли фестиваль в следующем году или нет», – отметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сейчас для крупнейшей нефтегазохимической компании Татарстана фестиваль «Знаковое место» – это комфорт горожан и доступный досуг.

«Жизнь не ограничивается одной работой, поэтому компания хочет, чтобы жителям было комфортно жить в городе, были мероприятия, досуг, чтобы можно было куда-то сходить с семьей. И вообще, мы стараемся комплексно вкладываться в комфортные условия для своих сотрудников – как на предприятиях, так и в городе», – заключил Станислав Мартыненко.

Отметим, программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» началась 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы.